Президент России предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Сегодня, 19:47ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин предложил Юрию Чайке занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на официальном сайте Президента РФ.
Предложение прозвучало на встрече Путина с Игорем Красновым и Юрием Чайкой. Краснову президент предложил занять пост генпрокурора вместо Чайки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что указ о назначении пока не подписан главой государства.
Путин поблагодарил бывшего генпрокурора за проделанную на этом посту работу. Как отметил глава государства, он рассчитывает на то, что Чайка в новом качестве займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.
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