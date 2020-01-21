Президент России предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Предложение прозвучало на встрече Путина с Игорем Красновым и Юрием Чайкой. Краснову президент предложил занять пост генпрокурора вместо Чайки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что указ о назначении пока не подписан главой государства.

Путин поблагодарил бывшего генпрокурора за проделанную на этом посту работу. Как отметил глава государства, он рассчитывает на то, что Чайка в новом качестве займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.