РБК: Силуанов потеряет статус вице-премьера РФ

Один из инсайдеров издания подтвердил, что Силуанов может занять в новом составе кабмина пост министра финансов. Другой источник сообщил, что такой вариант пока только обсуждается.

Силуанов стал главой Министерства финансов в 2011 году. После перезначения Дмитрия Медведева премьер-министром в мае 2018 года, он стал еще и первым вице-премьером. В этом качестве он курировал вопросы межбюджетных отношений, финансового мониторинга, привлечения иностранных инвестиций и другие.