РБК: Силуанов потеряет статус вице-премьера РФ

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В новом составе правительства РФ Антон Силуанов сохранит должность министра финансов, но при этом потеряет статус первого вице-премьера, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Один из инсайдеров издания подтвердил, что Силуанов может занять в новом составе кабмина пост министра финансов. Другой источник сообщил, что такой вариант пока только обсуждается.
Силуанов стал главой Министерства финансов в 2011 году. После перезначения Дмитрия Медведева премьер-министром в мае 2018 года, он стал еще и первым вице-премьером. В этом качестве он курировал вопросы межбюджетных отношений, финансового мониторинга, привлечения иностранных инвестиций и другие.
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