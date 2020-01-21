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Президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства РФ, подписав соответствующий указ, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», формирующий новое правительство.
Согласно ему, новый кабинет министров будет состоять из девяти заместителей председателя правительства, в том числе одного первого. Ранее вице-премьеров было десять, включая одного первого.
Должности распределились следующим образом:
Заместители председателя правительства
- Первый заместитель председателя правительства — Андрей Белоусов.
- Заместитель председателя правительства — глава аппарата правительства -- Дмитрий Григоренко.
- Заместитель председателя правительства — Виктория Абрамченко.
- Заместитель председателя правительства — Алексей Оверчук.
- Заместитель председателя правительства — Марат Хуснуллин.
- Заместитель председателя правительства — Дмитрий Чернышенко.
- Заместитель председателя правительства — Татьяна Голикова.
- Заместитель председателя правительства — Юрий Борисов.
- Заместитель председателя правительства — Юрий Трутнев.
Федеральные министры
- Министр просвещения — Сергей Кравцов.
- Министр транспорта — Евгений Дитрих.
- Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев.
- Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.
- Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.
- Министр спорта — Олег Матыцин.
- Министр внутренних дел (МВД) — Владимир Колокольцев.
- Министр юстиции — Константин Чуйченко.
- Министр науки и высшего обьразования — Валерий Фальков.
- Министр иностранных дел — Сергей Лавров.
- Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.
- Министр культуры — Ольга Любимова.
- Министр энергетики — Александр Новак.
- Министр цифрового развития, связи и и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.
- Министр экономического развития — Максим Решетников.
- Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
- Министр здравоохранения — Владимир Мурашко.
- Министр труда и социальной защиты — Котяков.
- Министр обороны — Сергей Шойгу.
- Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.
15 января после послания президента РФ Совету Федерации правительство РФ ушло в отставку. Дмитрий Медведев получил должность в Совете безопасности России. Его место занял Михаил Мишустин, который ранее возглавлял Федеральную налоговую службу. Он возглавил кабинет министров 16 января.
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