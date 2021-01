Депутат Мартюшев возмутился высказываниями тагильских чиновников Сурова и Еремеевой

Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Нижнего Тагила Леонид Мартюшев возмутился высказываниями двух городских чиновником и планирует инициировать проверку их соответствия занимаемым должностям.

Речь идет о главе управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирине Еремеевой и замглавы администрации города по социальной политике Валерии Сурове. Депутата возмутило отношение Ирины Еремеевой и Валерия Сурова к спорту. Когда невозможно что-то сделать — это одно, а такое мышление — это совсем другое, высказался депутат на своей странице во «Вконтакте». Он намерен инициировать рассмотрение работодателем соответствия занимаемой должности. Тагильская чиновница заявила о низком спросе на теннис, скалолазание и велодорожки Напомним, 20 января во время заседания комиссии по спорту Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле отмечается низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом. Именно потому нет необходимости проектировать велодорожки. По поводу тенниса чиновница рассказала о нехватке тренеров и мест для занятий. Был поднят вопрос и о скалолазании, так как планируется закрыть на реконструкцию здание ГДДЮТ, где располагается самый высокий скалодром города. С инициативой о строительстве стены выступали тренера спортшколы «Старт» и директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Однако заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров высказал опасения по поводу внешнего вида спортзала.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter