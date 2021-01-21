Депутат Мартюшев возмутился высказываниями тагильских чиновников Сурова и Еремеевой

Депутат Мартюшев возмутился высказываниями тагильских чиновников Сурова и Еремеевой

Сегодня, 14:19ПолитикаPhoto: Google.Maps
Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Нижнего Тагила Леонид Мартюшев возмутился высказываниями двух городских чиновником и планирует инициировать проверку их соответствия занимаемым должностям.

Речь идет о главе управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирине Еремеевой и замглавы администрации города по социальной политике Валерии Сурове.

Депутата возмутило отношение Ирины Еремеевой и Валерия Сурова к спорту.

Когда невозможно что-то сделать — это одно, а такое мышление — это совсем другое, высказался депутат на своей странице во «Вконтакте».

Он намерен инициировать рассмотрение работодателем соответствия занимаемой должности.

Напомним, 20 января во время заседания комиссии по спорту Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле отмечается низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом. Именно потому нет необходимости проектировать велодорожки. По поводу тенниса чиновница рассказала о нехватке тренеров и мест для занятий. Был поднят вопрос и о скалолазании, так как планируется закрыть на реконструкцию здание ГДДЮТ, где располагается самый высокий скалодром города. С инициативой о строительстве стены выступали тренера спортшколы «Старт» и директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Однако заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров высказал опасения по поводу внешнего вида спортзала.

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