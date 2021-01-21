Депутат Мартюшев возмутился высказываниями тагильских чиновников Сурова и Еремеевой

Напомним, 20 января во время заседания комиссии по спорту Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле отмечается низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом. Именно потому нет необходимости проектировать велодорожки. По поводу тенниса чиновница рассказала о нехватке тренеров и мест для занятий. Был поднят вопрос и о скалолазании, так как планируется закрыть на реконструкцию здание ГДДЮТ, где располагается самый высокий скалодром города. С инициативой о строительстве стены выступали тренера спортшколы «Старт» и директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Однако заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров высказал опасения по поводу внешнего вида спортзала.