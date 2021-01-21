Скандальный уральский адвокат Михаил Коржев подал заявку в мэры Екатеринбурга

Скандальный уральский адвокат Михаил Коржев подал заявку в мэры Екатеринбурга

Сегодня, 21:55ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области участвующий в резонансных делах адвокат Михаил Коржев отправил документы на конкурс главы Екатеринбурга.

Ранее адвокат принимал участие в делах бывшего начальника СвЖД Алексея Миронова и хакеров из группы Lurk. По его словам, он собирается обратить внимание на проблемы горожан, такие как получение мест в детсадах и работа общественного транспорта, сообщает Znak.

В общей сложности принять участие в конкурсе решили еще 14 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов также подал заявку на участие в конкурсе на должность мэра. Конкурс состоится 1 февраля.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
мэрконкурсадвокатЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы