Скандальный уральский адвокат Михаил Коржев подал заявку в мэры Екатеринбурга

В Свердловской области участвующий в резонансных делах адвокат Михаил Коржев отправил документы на конкурс главы Екатеринбурга.

Ранее адвокат принимал участие в делах бывшего начальника СвЖД Алексея Миронова и хакеров из группы Lurk. По его словам, он собирается обратить внимание на проблемы горожан, такие как получение мест в детсадах и работа общественного транспорта, сообщает Znak. В общей сложности принять участие в конкурсе решили еще 14 человек. Напомним, сегодня стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов также подал заявку на участие в конкурсе на должность мэра. Конкурс состоится 1 февраля.

