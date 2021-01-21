Скандальный уральский адвокат Михаил Коржев подал заявку в мэры Екатеринбурга

Ранее адвокат принимал участие в делах бывшего начальника СвЖД Алексея Миронова и хакеров из группы Lurk. По его словам, он собирается обратить внимание на проблемы горожан, такие как получение мест в детсадах и работа общественного транспорта, сообщает Znak.