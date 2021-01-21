В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле пройдут митинги в поддержку Алексея Навального

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле пройдут митинги в поддержку Алексея Навального

Сегодня, 09:44ПолитикаPhoto: личная страница Алексея Навального в Instagram
В городах Свердловской области, в частности, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 23 января планируется проведение митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Штаб Навального начинает активно готовиться к митингам по всей стране. На улицы люди выйдут 23 января, не дожидаясь результатов судебного заседания,написал глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков на своей странице в Twitter.

После того, как по всей России прокатилась волна объявлений о митингах, активисты начали подготовку к мероприятиям. В Свердловской области на сегодняшний день известно об их проведении в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Активисты предупреждают желающих выйти на митинги, что в процессе возможны задержания, и рассказывают о правилах проведения в таких ситуациях.

Напомним, Алексей Навальный был приговорен Замоскворецким районным судом Москвы к 3,5 годам лишения свободы условно и выплате штрафа в 500 тысяч рублей 30 декабря 2014 года. Оппозиционера обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств. 4 августа 2017 года срок был продлен на год.

С 29 декабря 2020 года Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения испытательного срока, пишет «ТАСС». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращению из Германии. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного наказания на реальное по делу «Ив Роше».

На данный момент оппозиционер заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля.

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