В тагильскую в администрацию города не поступало заявок на митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В Нижнем Тагиле нет заявок на проведение митингов 23 января,сообщили редакции TagilCity в мэрии города. В администрации отметили, что все массовые акции в этот день будут считаться незаконными. Напомним, в штабе оппозиционера Алексея Навального заявили, что в городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, 23 января планируют проведение митингов в поддержку политика. Сторонники Навального предупреждают, что во время проведения мероприятий возможны задержания полицией. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле пройдут митинги в поддержку Алексея Навального

