Д. Медведев хочет запретить президенту РФ избираться на третий срок

«Медведев сказал, что серьезно думает над поправкой в Конституцию, чтобызапретить президенту третий раз избираться. Прямо так и сказал: двасрока вполне достаточно», — заявил в интервью газете «Известия»сопредседатель незарегистрированной партии ПАРНАС и лидер движения«Солидарность» Борис Немцов.

Именно Б.Немцов предложил внести изменение в 4-ю главустатьи Конституции РФ, где говорится, что одно и то же лицо не можетзанимать должность президента Российской Федерации более двух сроковподряд. Оппозиционный политик отметил, что целесообразно убрать из этойфразы слово «подряд», а Д.Медведев, по его словам, согласился.