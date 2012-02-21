Д. Медведев хочет запретить президенту РФ избираться на третий срок
21 февраля 2012, 15:59ПолитикаОльга
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На встрече с лидерами несистемной оппозиции Дмитрий Медведев преподнес еще одну сенсацию: он заявил, что серьезно думает о внесении в российскую Конституцию поправки, которая могла бы запретить одному и тому же лицу избираться на пост президента РФ более чем на два срока.
«Медведев сказал, что серьезно думает над поправкой в Конституцию, чтобызапретить президенту третий раз избираться. Прямо так и сказал: двасрока вполне достаточно», — заявил в интервью газете «Известия»сопредседатель незарегистрированной партии ПАРНАС и лидер движения«Солидарность» Борис Немцов.
Именно Б.Немцов предложил внести изменение в
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