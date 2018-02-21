Активисты НОМ проверили Екатеринбург: серьезных нарушений нет

По словам организаторов общественного мониторинга, из Екатеринбурга, а также Краснодара и Уфы, поступило самое большое количество сообщений о нарушениях.

В здания, где располагаются областная и избирательные комиссии, проверяющих не хотели пускать охранники, сославшись на обеденный перерыв, что, по словам активистов, является нарушением, так как в период избирательной кампании вход в избиркомы должен быть открыт для всех граждан. Штаб «Яблока» вообще был закрыт в рабочее время. Больше Екатеринбург замечаний не получил.