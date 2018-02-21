Активисты НОМ проверили Екатеринбург: серьезных нарушений нет
21 февраля, 14:00Политика
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Екатеринбург прошел проверку НОМ. Проверка проходила в течение 2 дней. Замечания получили областная, городская избирательные комиссии, а также штаб «Яблока».
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По словам организаторов общественного мониторинга, из Екатеринбурга, а также Краснодара и Уфы, поступило самое большое количество сообщений о нарушениях.
В здания, где располагаются областная и избирательные комиссии, проверяющих не хотели пускать охранники, сославшись на обеденный перерыв, что, по словам активистов, является нарушением, так как в период избирательной кампании вход в избиркомы должен быть открыт для всех граждан. Штаб «Яблока» вообще был закрыт в рабочее время. Больше Екатеринбург замечаний не получил.
Помимо проверки, активисты НОМ организовали встречу со студентами УрФУ, сообщает «Ura.ru».
Ранее портал TagilCity.ru писал о провидении проверки «Национального общественного мониторинга» на Среднем Урале.
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