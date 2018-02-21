Президент РФ обратится с посланием Федеральному собранию 1 марта

Президент России Владимир Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием 1 марта. Об этом стало известно от главы избирательного штаба Александра Румянцева.

В начале февраля Владимир Путин пообещал в послании к Федеральному собранию затронуть вопросы улучшения условий для работы бизнеса и проблемы отечественной науки.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным обращением главы государства парламенту. В этом программном политико-правовом документе президент выражает своё видение на стратегические направления развития России на ближайшую перспективу.