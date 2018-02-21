Президент РФ обратится с посланием Федеральному собранию 1 марта
21 февраля, 06:35Политика
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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоится 1 марта. Информация об этом стала известна от главы избирательного штаба Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием 1 марта. Об этом стало известно от главы избирательного штаба Александра Румянцева.
В начале февраля Владимир Путин пообещал в послании к Федеральному собранию затронуть вопросы улучшения условий для работы бизнеса и проблемы отечественной науки.
Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным обращением главы государства парламенту. В этом программном политико-правовом документе президент выражает своё видение на стратегические направления развития России на ближайшую перспективу.
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