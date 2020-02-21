В школе под Нижним Тагилом за 2,4 миллиона рублей отремонтируют спортивный зал

Согласно документации закупки, исполнитель должен демонтировать полы и заменить на новые, поставить двери, разделить общую раздевалку на две — для мальчиков и девочек, провести монтаж окон, а также отделку зала и вспомогательных помещений. Кроме того, необходимо демонтировать крыльцо и спроектировать новое.