В школе под Нижним Тагилом за 2,4 миллиона рублей отремонтируют спортивный зал
Сегодня, 12:44ПолитикаФото: pixabay.com
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Администрация горноуральского городского округа ищет подрядчика для капитального ремонта спортивного зала школы № 13 в посёлке Синегорский. Сумма контракта — 2,4 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации закупки, исполнитель должен демонтировать полы и заменить на новые, поставить двери, разделить общую раздевалку на две — для мальчиков и девочек, провести монтаж окон, а также отделку зала и вспомогательных помещений. Кроме того, необходимо демонтировать крыльцо и спроектировать новое.
Также предусмотрен ремонт систем водоснабжения, канализации, электроносителей, вентиляции и отопления.
Работы начнутся с момента заключения контракта и продолжатся до 1 июля 2020 года.
Дата окончания подачи заявки — 27 февраля.
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