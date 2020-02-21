Владимир Путин заявил о страхе ряда стран перед объединением России и Украины
Сегодня, 20:44ПолитикаФото: kremlin.ru
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Президент заявил, что обострение отношений между Россией и Украиной выгодно ряду стран, подчеркнув, что в случае сотрудничества государств, для других появится серьезный конкурент, пишет ТАСС.
Президент сказал, что объединение России и Украины не выгодно странам Европы и мира. Для того чтобы не допустить сотрудничества, противники этого союза делают все, чтобы обострить отношения между странами.
Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать, пояснил Путин.
Глава государства также отметил, что разъединять Россию и Украину является для кого-то очень важной задачей. По его мнению, те, кто приходил к власти на Украине, хотели сохранить награбленные до них деньги, которые находятся за границей, и показать свою верность владельцам заграничных счетов.
Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия, сказал президент.
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