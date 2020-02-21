Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин подал рапорт об увольнении
Сегодня, 22:07ПолитикаФото: сайт Генпрокуратуры УрФО
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Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин написал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщает Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам источника, если генпрокурор РФ Игорь Краснов согласует прошение, то будут подготовлены необходимые документы и заявление будет направлено в Совет Федерации через администрацию президента РФ.
Вопрос об отставке Гулягина из УрФО был направлен в Генпрокуратуру в Москве, так как вопрос касается кадровых перестановок. Там попросили направить официальный запрос, что и было сделано.
Юрий Гулягин родился в 1956 году в Свердловской области. В 2006 году он получил пост заместителя генпрокурора РФ.
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