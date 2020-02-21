Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин подал рапорт об увольнении

По словам источника, если генпрокурор РФ Игорь Краснов согласует прошение, то будут подготовлены необходимые документы и заявление будет направлено в Совет Федерации через администрацию президента РФ.

Вопрос об отставке Гулягина из УрФО был направлен в Генпрокуратуру в Москве, так как вопрос касается кадровых перестановок. Там попросили направить официальный запрос, что и было сделано.