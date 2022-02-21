Алексей Пырин написал заявление на прекращение полномочий депутата Гордумы Тагила

Топ-менеджер ЕВРАЗа не посещал заседания городской Думы Нижнего Тагила с тех пор, как в августе 2019 года покинул пост спикера и переехал в Новокузнецк.

Пост спикера после ухода Пырина занимает Вадим Раудштейн. Заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий депутата Алексей Пырин написал только недавно. Это заявление депутата коллеги рассмотрят уже на этой неделе. Поскольку до истечения срока полномочий остается менее года, довыборы происходить не будут, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской городской Думы. Новый созыв депутатов в городе будет формироваться уже этой осенью. По решению городской Думы теперь в городе будет только 25 депутатов, а выбираться они будут лишь по одномандатным округам, партийных списков больше не будет.

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