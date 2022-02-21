Граждан США предупредили о вероятности терактов в РФ

В заявлении посольства отмечается, что, в соответствии с сообщениями СМИ, имеют место угрозы нападения на станции железной дороги, торговые центра, станции метро и прочие места массового скопления людей в крупных российских городах — в Москве и в Санкт-Петербурге. Также, как отмечается в сообщении, есть вероятность терактов в районах «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины.