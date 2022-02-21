Граждан США предупредили о вероятности терактов в РФ

Граждан США предупредили о вероятности терактов в РФ
Граждан США предупредили о вероятности терактов в РФ
Сегодня, 12:24ПолитикаФото: pixabay.com
Посольство США выпустило для граждан страны предупреждение о возможных терактах в России.

Посольство США в Москве опубликовало срочное предупреждение для граждан государства, заявив о возможных терактах в России, сообщает 360tv.ru.

В заявлении посольства отмечается, что, в соответствии с сообщениями СМИ, имеют место угрозы нападения на станции железной дороги, торговые центра, станции метро и прочие места массового скопления людей в крупных российских городах — в Москве и в Санкт-Петербурге. Также, как отмечается в сообщении, есть вероятность терактов в районах «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины.

Посольство составило перечень действий, которые необходимо предпринять гражданам США: следить за новостями, избегать посещения мест скопления людей, иметь при себе паспорт США с действующей визой РФ. Также в посольстве советуют гражданам страны иметь планы эвакуации, не опирающиеся на помощь американского правительства.

В посольстве США не уточняют, в каких именно СМИ появилась информация об угрозах. Кроме того, пока не известно, информировали ли представителей РФ о вероятности терактов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы