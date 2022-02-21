Граждан США предупредили о вероятности терактов в РФ

Посольство США в Москве опубликовало срочное предупреждение для граждан государства, заявив о возможных терактах в России, сообщает 360tv.ru.
В заявлении посольства отмечается, что, в соответствии с сообщениями СМИ, имеют место угрозы нападения на станции железной дороги, торговые центра, станции метро и прочие места массового скопления людей в крупных российских городах — в Москве и в Санкт-Петербурге. Также, как отмечается в сообщении, есть вероятность терактов в районах «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины.
Посольство составило перечень действий, которые необходимо предпринять гражданам США: следить за новостями, избегать посещения мест скопления людей, иметь при себе паспорт США с действующей визой РФ. Также в посольстве советуют гражданам страны иметь планы эвакуации, не опирающиеся на помощь американского правительства.
В посольстве США не уточняют, в каких именно СМИ появилась информация об угрозах. Кроме того, пока не известно, информировали ли представителей РФ о вероятности терактов.