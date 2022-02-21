СМИ: Свердловский министр финансов Казакова уходит в отставку

СМИ: В отставку отправляют свердловского министра

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова увольняется по собственному желанию. Однако, официально ее отставку еще не приняли.

Скорее всего, Виктория Казакова будет работать в дальнейшем в городской администрации, либо в какой-либо из структур, которые к ней близки. Ура.ру пишет об этом со ссылкой на собственный информированный источник в региональном правительстве. Напомним, министерством инвестиций Казакова руководила с осени 2017 года. Ранее она свыше 10 лет занимала различные должности в региональном министерстве промышленности. Слухи об отставке Виктории Казаковой появлялись в 2019 году, а также летом минувшего года. Не исключено, что на ее пост назначат первого вице-президента СОСПП Александра Породнова. Однако, он эту информацию отрицает.

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