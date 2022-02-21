Власти ДНР и ЛНР просят Владимира Путина признать независимость республик

В видеообращении они предложили заключить соглашение о сотрудничестве, в частности в оборонной сфере. По словам Пасечника, это поможет сохранить жизни жителей Донбасса, из которых 300 тысяч — это россияне. Пушилин же назвал сложившуюся на Донбассе обстановку критической и от имени народа самопровозглашенной республики попросил признать ДНР независимым, правовым и демократическим государством, сообщают «Новые Известия».
Ранее с инициативой признать независимость ДНР и ЛНР выступали депутаты от КПРФ. Их предложение было поддержано 15 февраля на заседании государственной Думы РФ.
В данный момент проходит заседание Совбеза РФ, на котором будут определены дальнейшие шаги России по Донбассу, в том числе и рассмотрение обращения ДНР и ЛНР с просьбой о признании их суверенитета.