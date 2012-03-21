Нижнетагильскую городскую Думу возглавил Александр Маслов
21 марта 2012, 08:19ПолитикаОльга
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Во вторник, 20 марта, в одном из ключевых городов Свердловской области, в Нижнем Тагиле состоялось первое заседание новоизбранной думы. Депутаты определились с председателем, а вот заместителя ему пока не нашлось.
Александр Маслов набрал 14 голосов, обогнав своегоконкурента-однопартийца Вячеслава Горячкина на три позиции. Одинбюллетень был признан недействительным.
А вот заместителя председателя думы избрать не удалось. На этот постпретендовало сразу три человека: Леонид Мартюшев («СправедливаяРоссия»), Владимир Гаёв (ЛДПР) и Алексей Казаринов («Единая Россия»,самовыдвиженец). Никто из них не смог заручиться необходимой поддержкой14 депутатов. В результате этот вопрос народники решили перенести на 29марта. Тогда же будет утвержден план работы городской думы НижнегоТагила на ближайшие три месяца.
Александр Маслов будет осуществлять свои полномочия на освобождённойоснове, как и его предшественник — председатель гордумы пятого созываГеннадий Упоров.
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