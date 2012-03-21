Нижнетагильскую городскую Думу возглавил Александр Маслов

А вот заместителя председателя думы избрать не удалось. На этот постпретендовало сразу три человека: Леонид Мартюшев («СправедливаяРоссия»), Владимир Гаёв (ЛДПР) и Алексей Казаринов («Единая Россия»,самовыдвиженец). Никто из них не смог заручиться необходимой поддержкой14 депутатов. В результате этот вопрос народники решили перенести на 29марта. Тогда же будет утвержден план работы городской думы НижнегоТагила на ближайшие три месяца.