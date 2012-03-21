Опальная градоначальница готовит политическую апелляцию

По словам самой В. Исаевой, решение о ее партийной ответственности назаседании местного политсовета «ЕР» вообще не обсуждалось, а областныепартийцы до сих пор не предоставили ей официального решения обисключении.

Я пока не подавала заявления, но намерена это сделать. Япопросила Виктора Анатольевича (Шептия) представить мне соответствующийдокумент заявила нашему корреспонденту градоначальница.

Стоит уточнить, вчера лидер свердловских «медведей» Виктор Шептийпринял участие в работе первого заседания избранной 4 марта гордумыНижнего Тагила, где присутствовала и Валентина Исаева. Другиеподробности состоявшейся встречи партийного руководителя и главывторого по величине города Свердловской области в перерыве пленарногозаседания представительного органа власти выяснить не удалось.