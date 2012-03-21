Партию Прохорова в Екатеринбурге может возглавить наркоборец Евгений Ройзман
Михаил Прохоров заявил о том, что ищет региональных лидеров для своей новой партии.
Мы будем отбирать кандидатов на конкурентной основе. Путем социологических опросов и определения рейтинга того или иного претендента в каждом конкретном районе, регионе или округе пишет он в своем блоге.
Прохоров отмечает, что значимыми критериями оценки будут не только достижения кандидата в его основной профессиональной деятельности, но и его известность, и доверие к нему в регионе. Кроме того, важную роль сыграет и наличие успешного опыта в реализации значимых общественных и/или гражданских проектов.
В Свердловской области одним из очевидных претендентов на этот пост является глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Напомним, в июле 2011 года Ройзман по приглашению Прохорова вступил в партию «Правое дело», которую в то время возглавлял олигарх. Предполагалось, что наркоборец войдет в федеральный список этой партии на выборах в Государственную думу 4 декабря 2011 года. Однако кандидатура Ройзмана в этом списке вызвала возражения как внутри партии, так и вне ее. В итоге он покинул «Правое дело» вместе с Прохоровым во время съезда 14 сентября 2011 года.
Как сообщил Евгений Ройзман, он непременно продолжит политическое сотрудничество с Прохоровым. Однако проявлять инициативу и выдвигать свою кандидатуру на пост регионального лидера он не собирается.
Если соратники попросят меня возглавить Свердловское отделение, я это сделаю. Но сам не рвусь занять это место говорит наркоборец.
Других возможных кандидатов Е. Ройзман не назвал, но заметил, что желающие, достойные лидерского поста найдутся.
Нужно отметить, что процесс регистрации партии даже по новому законодательству (которое должно вступить в силу с 12 апреля) займет минимум три-четыре месяца. Проведение каких-либо региональных учредительных конференций до общего учредительного съезда в принципе невозможно.