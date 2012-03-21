Партию Прохорова в Екатеринбурге может возглавить наркоборец Евгений Ройзман

Мы будем отбирать кандидатов на конкурентной основе. Путем социологических опросов и определения рейтинга того или иного претендента в каждом конкретном районе, регионе или округе пишет он в своем блоге.

Прохоров отмечает, что значимыми критериями оценки будут не только достижения кандидата в его основной профессиональной деятельности, но и его известность, и доверие к нему в регионе. Кроме того, важную роль сыграет и наличие успешного опыта в реализации значимых общественных и/или гражданских проектов.

В Свердловской области одним из очевидных претендентов на этот пост является глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Напомним, в июле 2011 года Ройзман по приглашению Прохорова вступил в партию «Правое дело», которую в то время возглавлял олигарх. Предполагалось, что наркоборец войдет в федеральный список этой партии на выборах в Государственную думу 4 декабря 2011 года. Однако кандидатура Ройзмана в этом списке вызвала возражения как внутри партии, так и вне ее. В итоге он покинул «Правое дело» вместе с Прохоровым во время съезда 14 сентября 2011 года.

Как сообщил Евгений Ройзман, он непременно продолжит политическое сотрудничество с Прохоровым. Однако проявлять инициативу и выдвигать свою кандидатуру на пост регионального лидера он не собирается.

Если соратники попросят меня возглавить Свердловское отделение, я это сделаю. Но сам не рвусь занять это место говорит наркоборец.

Других возможных кандидатов Е. Ройзман не назвал, но заметил, что желающие, достойные лидерского поста найдутся.