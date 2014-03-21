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Путина приглашают в Нижний Тагил: посмотреть на изменения в городе своими глазами (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путина приглашают в Нижний Тагил: посмотреть на изменения в городе своими глазами (ФОТО)

21 марта 2014, 11:45Политика
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