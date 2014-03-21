Путина приглашают в Нижний Тагил: посмотреть на изменения в городе своими глазами (ФОТО)

В начале встречи Холманских отметил, что в Нижнем Тагиле за год было сделано многое.

Сделано немало. В основе принятых мер были обращения жителей Нижнего Тагила, поэтому нам важно знать мнение общественности сказал полпред.

Сергей Носов отчитался, что всё запланированное на 2013 год было выполнено в полном объеме. Речь идет о реализации комплексной программы развития Нижнего Тагила. Однако не стоит останавливаться на достигнутом, впереди – реализация проектов по строительству ФОКа и реконструкции Нижнетагильского драматического театра.

Фотографии с официального сайта города

Присутствующие отметили, что жители города с удовольствием наблюдают за кардинальными изменениями в Нижнем Тагиле. Общественники выразили надежду, что сам Президент приедет и оценит то, что уже выполнено. Полпред эту идею поддержал.

Нельзя останавливаться на этом пути и нужно использовать все возможности, чтобы продолжить начатую работу. Я уверен, что совместные усилия будут приносить ощутимые результаты сообщил Игорь Холманских.