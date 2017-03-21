Министр экономики Свердловской области покидает свой пост: в правительстве готовят замену
21 марта 2017, 08:10Политика
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В правительстве Свердловской области происходят кадровые изменения: пост покидает министр экономики Дмитрий Ноженко. По возвращении из отпуска чиновник намерен возглавить Ленинский район Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Прежний глава района – Евгений Архипов – станет заместителем главы городской администрации, пишет издание Znak.com.
Тем временем, в кулуарах правительства полагают, что заменой нынешнего министра экономики станет заместитель губернатора Александр Высокинский. Другие считают, что должность займет директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.
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