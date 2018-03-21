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Бюджет Свердловской области увеличен в 2018 году на 7,4 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области увеличен в 2018 году на 7,4 млрд рублей

21 марта, 12:15Политика
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