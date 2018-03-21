Бюджет Свердловской области увеличен в 2018 году на 7,4 млрд рублей

На эти цели будет направлено 770 млн рублей. На 594 млн рублей увеличится размер выплат «уральского коэффициента».

Расходы свердловского министерства здравоохранения вырастут на 1,2 млрд рублей, расходы минтранса - на 1,1 млрд рублей, из них 818,6 млн рублей направят на ремонт дорог в муниципалитетах. Расходы министерства образования вырастут на 166 млн, министерства культуры - на 169,7 млн рублей, минсельхоза - на 157 млн рублей, сообщает «Облгазета».