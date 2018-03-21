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Новости Нижнего Тагила

Путин проведёт «прямую линию» с россиянами после инаугурации

21 марта 2018, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,Россия,Свердловская область,суд,прямая линия,президент,Инаугурация
Вновь переизбранный глава государства Владимир Путин в скором времени проведет «прямую линию». Общение с народом состоится после инаугурации, о чём сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Инаугурация, согласно закону, проводится не ранее, чем на 30-й день с момента объявления официальных итогов выборов, передают «Известия»Отмечается, что «прямая линия» стала традиционным событием, благодаря которому происходит общение с обычными гражданами, а также с лидерами мнений и экспертами.

 

Самая продолжительная линия у президента с населением проходила 4 часа 47 минут. Нередко после общения с президентом решаются серьёзные проблемы. В частности, в Нижнем Тагиле годом ранее после непосредственного участия Владимира Путина активизировалось дело, в рамках которого под суд попал директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

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