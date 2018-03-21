Путин проведёт «прямую линию» с россиянами после инаугурации

Инаугурация, согласно закону, проводится не ранее, чем на 30-й день с момента объявления официальных итогов выборов, передают «Известия». Отмечается, что «прямая линия» стала традиционным событием, благодаря которому происходит общение с обычными гражданами, а также с лидерами мнений и экспертами.