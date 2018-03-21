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Новости Нижнего Тагила

Свердловский избирком официально утвердил результаты выборов президента РФ по региону

21 марта 2018, 08:00Добавить новость
выборы,победа,политика,Путин,Россия,Свердловская область,Облизбирком,избирательная комиссия
В Свердловской области региональная избирательная комиссия официально утвердила протокол с результатами голосования уральцев за кандидатов в президенты России.

Заседание областной избирательной комиссии состоялось 20 марта. Документ был утвержден единогласным решением присутствующих.

Согласно протоколу результатов голосования, на избирательные участки пришли 2 миллиона 85 тысяч свердловчан. Свыше полутора миллионов проголосовали за Владимира Путина, передает издание «Политсовет».

 

Второе место у уральцев занял Павел Грудинин: за него голоса отдали 241 тысяча уральцев. Третье место у Владимира Жириновского со 141-й тысячей голосов. Ксения Собчак завоевала 44 тысячи голосов, Григорий Явлинский - 27 тысяч, Борис Титов - 19 тысяч, Сергей Бобурин - 15 тысяч и Максим Сурайкин - 13 тысяч человек.


Напомним, 75,22% избирателей Нижнего Тагила отдали голоса за Владимира Путина.


Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018

 

 
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