Свердловский избирком официально утвердил результаты выборов президента РФ по региону

Заседание областной избирательной комиссии состоялось 20 марта. Документ был утвержден единогласным решением присутствующих.





Согласно протоколу результатов голосования, на избирательные участки пришли 2 миллиона 85 тысяч свердловчан. Свыше полутора миллионов проголосовали за Владимира Путина, передает издание «Политсовет».

Второе место у уральцев занял Павел Грудинин: за него голоса отдали 241 тысяча уральцев. Третье место у Владимира Жириновского со 141-й тысячей голосов. Ксения Собчак завоевала 44 тысячи голосов, Григорий Явлинский - 27 тысяч, Борис Титов - 19 тысяч, Сергей Бобурин - 15 тысяч и Максим Сурайкин - 13 тысяч человек.



Напомним, 75,22% избирателей Нижнего Тагила отдали голоса за Владимира Путина.



Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018