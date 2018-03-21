Свердловский избирком официально утвердил результаты выборов президента РФ по региону

Согласно протоколу результатов голосования, на избирательные участки пришли 2 миллиона 85 тысяч свердловчан. Свыше полутора миллионов проголосовали за Владимира Путина, передает издание «Политсовет» .

Второе место у уральцев занял Павел Грудинин: за него голоса отдали 241 тысяча уральцев. Третье место у Владимира Жириновского со 141-й тысячей голосов. Ксения Собчак завоевала 44 тысячи голосов, Григорий Явлинский - 27 тысяч, Борис Титов - 19 тысяч, Сергей Бобурин - 15 тысяч и Максим Сурайкин - 13 тысяч человек.