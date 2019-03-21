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Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь

Сегодня, 11:13ПолитикаФото: страница Facebook Андрея Муриновича
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