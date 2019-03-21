Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь

Претензии машиностроительная корпорация предъявила к вышедшей в начале июня 2018 года заметке о грядущем визите гендиректора УВЗ Александра Потапова на Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в Уралвагонзавод). Издание со ссылкой на инсайдеров предположило, что приезд руководителя корпорации может быть связан с закрытием челябинского производства. Также, сославшись на неназванных экспертов, СМИ заявило, что «УВЗ не справляется с задачей возрождения предприятий машиностроения».

Уралвагонзавод предъявил «Панораме УрФО» (ООО «Агентство содействия перспективным проектам») иск о защите деловой репутации и взыскании 4 миллионов рублей в качестве компенсации. После проведенной лингвистической экспертизы суд признал часть изложенных в заметке сведений несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию УВЗ, но не нашел оснований для компенсации корпорации материального ущерба.

В пресс-службе Уралвагонзавода TagilCity.ru сообщили, что в корпорации пока не решили, будут ли обжаловать решение. 19 марта юристы УВЗ направили в суд ходатайство о разъяснении, как и в какой срок «Панорамой УрФО» будет дано опровержение, поскольку в решении арбитража об этом не говорится.

На Уралвагонзаводе позитивно восприняли то, что суд признал опубликованные в статье сведения пророчащими репутацию УВЗ. В корпорации УВЗ уверены, что отстаивать свою честь и репутацию необходимо. А журналистам, которые в погоне за лживыми сенсациями пренебрегают истиной и нормами этики, не стоит забывать, что подобное «творчество» по созданию мифов может быть чревато «в судебном порядке»,прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

Отметим, резкие по тональности и содержанию материалы об Уралвагонзаводе стали появляться на «Панораме УрФО» после передачи акций предприятия госкорпорации Ростех и смены команды Олега Сиенко, с именем которого связана политическая карьера и Андрея Муриновича, и экс-полпреда Игоря Холманских. Примечательно, что критический материал был опубликован в «полпредском» СМИ за месяц до отставки Холманских, после чего он стал председателем совета директоров Уралвагонзавода.

В ответе на вопрос об ангажированности «Панорамы УрФО» полпредством в пресс-службе УВЗ отметили, что никогда не воспринимали одно СМИ, как чей-то рупор, а основываются на принципе независимости средств массовой информации.

Поэтому говорить, что тот материал являлся отображением позиции полномочного представителя президента РФ – полная чушь,заявили в корпорации.

Появление жестких и даже недостоверных материалов на Уралвагонзаводе объясняют, скорее, новыми принципами взаимодействия корпорации со СМИ - ранее это направление курировал экс-заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

Нам сложно и не нужно предполагать об источниках появления подобного материала. Если раньше на Уралвагонзаводе, при прежнем руководстве PR, действительно процветало размещение платных материалов в СМИ, и «Панораме УрФО» также уходили деньги (договоры в наличии), то сегодня эта практика жестко пресечена и отношения с журналистами мы пытаемся строить на принципах открытости и профессионального взаимоуважения в рамках закона,говорят в пресс-службе Уралвагонзавода.

Андрей Муринович заявил TagilCity.ru, что у «Панорамы УрФО» никогда не было контрактов на информационное обслуживание с Уралвагонзаводом, а в случае необходимости журналисты издания «и по Сиенко проходились». Об иске УВЗ, по словам Муриновича, редакция и учредители издания узнали только после вынесенного решения (на суде представители ответчика отсутствовали. - Прим. ред.)