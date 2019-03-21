В Нижнем Тагиле депутаты перепутали слова российского и советского гимнов
Сегодня, 11:41ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Депутаты Нижнетагильской гордумы решили спеть а капелла гимн России из-за неполадок оборудования, которое транслирует мелодию Александра Александрова перед каждым заседанием местного парламента.
Солировал в депутатском хоре адвокат, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн. На видео, размещенном ИА «Все новости», слышно, как парламентарии перепутали слова. В итоге народные избранники спели «дружбы народов союз вековой», смешав «братских народов союз вековой» из российского гимна и «дружбы народов надежный оплот» из советского.
Видео
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Видео: ИА «Все новости»
Добавим, согласно опросу ВЦИОМ 2011 года, первые слова гимна России знают лишь 38% опрошенных, еще 40% называют первые строки гимна неправильно.
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