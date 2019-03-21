В Нижнем Тагиле депутаты перепутали слова российского и советского гимнов

Солировал в депутатском хоре адвокат, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн. На видео, размещенном ИА «Все новости», слышно, как парламентарии перепутали слова. В итоге народные избранники спели «дружбы народов союз вековой», смешав «братских народов союз вековой» из российского гимна и «дружбы народов надежный оплот» из советского.