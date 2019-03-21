Врио губернатора Оренбуржья стал экс-премьер Свердловской области Паслер
Сегодня, 14:10ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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21 марта Владимир Путин назначил врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, экс-премьера Свердловской области.
Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля, также размещен указ об официальном назначении Паслера врио губернатора Оренбургской области до выборов нового главы региона. Назначение связано с отставкой губернатора Оренбургской области Юрия Берга, о которой он заявил на заседании правительства 21 марта.
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Денис Паслер возглавлял правительство Свердловской области с 2012 по 2016 год. С апреля 2017-го Паслер занимает должность председателя правления ПАО «Т Плюс».
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