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Врио губернатора Оренбуржья стал экс-премьер Свердловской области Паслер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врио губернатора Оренбуржья стал экс-премьер Свердловской области Паслер

Сегодня, 14:10ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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