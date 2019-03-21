Врио губернатора Оренбуржья стал экс-премьер Свердловской области Паслер

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля, также размещен указ об официальном назначении Паслера врио губернатора Оренбургской области до выборов нового главы региона. Назначение связано с отставкой губернатора Оренбургской области Юрия Берга, о которой он заявил на заседании правительства 21 марта.