В Екатеринбурге гранитные шары на набережной превратили в «коронавирусы»
Сегодня, 18:18ПолитикаФото: Егор Вастов/ Е1.ru
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В Екатеринбурге два уличных художника, Рома Инк и Егор Вастов, сделали из гранитных шаров на набережной арт-объекты, превратив их в «коронавирусы», пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам Егора Вастова, продержались арт-объекты недолго — утром шары почистили коммунальные службы, занимающиеся уборкой сквера. Теперь это просто покрашенные в зеленый цвет шары.
Прoжили oни ну очень недoлго, надeюсь, этo будeт прoрочески, и карaнтин скoро закoнчится,отметил художник.
Ранее эти же шары Рома Инк превращал в ловушки для покемонов и смайлик.
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