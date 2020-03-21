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#300лет
В Екатеринбурге гранитные шары на набережной превратили в «коронавирусы»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Екатеринбурге гранитные шары на набережной превратили в «коронавирусы»

Сегодня, 18:18ПолитикаФото: Егор Вастов/ Е1.ru
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