Антон Кобяков и Тимур Сулейменов рассмотрели сотрудничество Казахстана и РФ

Антон Кобяков и Тимур Сулейменов рассмотрели сотрудничество Казахстана и РФ
Антон Кобяков и Тимур Сулейменов рассмотрели сотрудничество Казахстана и РФ
Сегодня, 00:57Политика
Антон Кобяков, советник президента России, встретился с Тимуром Сулейменовым, первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана. Они рассмотрели участие Казахстана в бизнес-мероприятиях на российской территории.

Кобяков сказал, что российско-казахстанское сотрудничество продолжит свое развитие. Знаковым проектом, который направлен на развитие торгово-экономических отношений, стал международный транспортный коридор Север — Юг. Его часть проходит по казахстанской территории. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом пишет newsnn.ru.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие двух стран, которые поддерживают развитие торгово-экономических отношений. Это доказывает и наращивание товарооборота между государствами. Сулейменов отметил, что у обеих стран схожи правовые и налоговые системы, благодаря чему создается благоприятная почва для развития совместных проектов и торговли. При этом российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а инвестиции Казахстана в России — 4,6 миллиарда долларов. В Казахстане широко представлен бизнес РФ. Свыше 70% взаимных расчетов выполняется в рублях, что значительно снижает зависимость сотрудничества от нестабильного валютного рынка.

Помимо этого на встрече рассмотрели возможность участия делегации Казахстана в мероприятиях 25-го Петербургского международного экономического форума в текущем году.

Сулейменов сказал, что два государства связывают прочные союзнические и добрососедские узы. Площадка форума сможет стать катализатором для наращивания связей и акселератором для сотрудничества. Он также сказал, что в планах у казахстанской делегации — участие в Восточном экономическом форуме. Также готовится Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ при участии глав государств. Темой форума станет снятие инфраструктурных ограничений международной торговли.

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