Антон Кобяков и Тимур Сулейменов рассмотрели сотрудничество Казахстана и РФ

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие двух стран, которые поддерживают развитие торгово-экономических отношений. Это доказывает и наращивание товарооборота между государствами. Сулейменов отметил, что у обеих стран схожи правовые и налоговые системы, благодаря чему создается благоприятная почва для развития совместных проектов и торговли. При этом российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а инвестиции Казахстана в России — 4,6 миллиарда долларов. В Казахстане широко представлен бизнес РФ. Свыше 70% взаимных расчетов выполняется в рублях, что значительно снижает зависимость сотрудничества от нестабильного валютного рынка.