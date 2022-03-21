Великобритания поддержит Украину в вопросе использования ядерного оружия

Великобритания поддержит Украину в вопросе использования ядерного оружия
Великобритания поддержит Украину в вопросе использования ядерного оружия
Сегодня, 01:57ПолитикаФото: pxhere.com
Министру обороны Великобритании Бену Уоллесу дозвонились пранкеры Вован и Лексус, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе телефонного разговора Уоллес не исключил поддержку Украины, в том числе и разработку ядерного оружия, направленного против России.

Он сказал, что ему необходимо проконсультироваться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для более детальных обсуждений касаемо ядерной программы. Об этом сообщает издание NewsNN.ru.

Беседа проходила 17 марта, после чего видеопранкеры опубликовали ее в YouTube. Известно, что Уоллеса уже разыгрывали в Twitter.

Он сказал, что разговаривал по телефону с самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра. После нескольких минут разговора министр обороны Великобритании прекратил разговор, так как заподозрил неладное.

Следует отметить, что Уоллес не единственная жертва российских пранкеров. Ранее о самозванцах сообщила глава британского МВД Прити Пател.

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