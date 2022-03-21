Великобритания поддержит Украину в вопросе использования ядерного оружия

Он сказал, что ему необходимо проконсультироваться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для более детальных обсуждений касаемо ядерной программы. Об этом сообщает издание NewsNN.ru.
Беседа проходила 17 марта, после чего видеопранкеры опубликовали ее в YouTube. Известно, что Уоллеса уже разыгрывали в Twitter.
Он сказал, что разговаривал по телефону с самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра. После нескольких минут разговора министр обороны Великобритании прекратил разговор, так как заподозрил неладное.
Следует отметить, что Уоллес не единственная жертва российских пранкеров. Ранее о самозванцах сообщила глава британского МВД Прити Пател.