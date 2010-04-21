Свердловская область вновь будет жить по трехлетнему бюджету
21 апреля 2010, 16:37ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вернуться к такой схеме планирования доходов и расходов решили депутаты областной думы.
В 2008 году, из-за кризиса, область перешла на однолетний план финансирования. Однако, по словам спикера облдумы Елены Чечуновой, сейчас в экономике ощущаются положительные тенденции, которые позволяют говорить о выходе из кризиса. Между тем, правительство области уже приступило к формированию бюджета на следующий год, сообщает Накануне.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей