Свердловская область вновь будет жить по трехлетнему бюджету

В 2008 году, из-за кризиса, область перешла на однолетний план финансирования. Однако, по словам спикера облдумы Елены Чечуновой, сейчас в экономике ощущаются положительные тенденции, которые позволяют говорить о выходе из кризиса. Между тем, правительство области уже приступило к формированию бюджета на следующий год, сообщает Накануне.ру.