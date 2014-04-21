Куйвашев пообещал выделить деньги на ремонт тагильских дорог

Этой информацией депутат Евгений Артюх поделился с изданием Znak.com. Кроме того, он сообщил журналистам:

Паслер нас предупредил, чтоб мы были готовы. Документы с предложениями правительства будут направлены в Заксобрание к следующему заседанию.

Добавим, следующее заседание намечено на середину мая. Среди изменений – дополнительные 700 миллионов, которые губернатор обещал выделить на ремонт дорог в столице Урала. Кроме того, дополнительные средства получит и Нижний Тагил. Однако объем финансирования Паслер не уточнил.

В настоящее время дефицит бюджета региона составляет 25,5 млрд рублей: доход – 164,9 млрд, расходы – 190,4 млрд. Госдолг превышает 30 миллиардов рублей. По сравнению с мартом 2013 года, в нынешнем – наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль на 27,5%. В правительстве признают, что ситуация сложная, однако о корректировке прогноза по налогам пока не объявляют.