«Выходим единой командой»: предприятия Нижнего Тагила пообещали поддержать своих земляков на сентябрьских выборах (ФОТО)

Все директора были едины во мнении – Нижний Тагил должен помочь своим кандидатам-землякам. Причем независимо от места его работы. Например, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев считает, что нужно объединить усилия тагильчан, ведь политика областного заксобрания, в настоящий момент, направлена не в сторону нашего города. Поэтому металлурги без вопросов проголосуют за кандидата от любого предприятия Нижнего Тагила, пообещал Кушнарев.

Подхватил его мысль первый зам гендиректора НТИИМ Александр Запольских. Он высказал свое мнение о том, что в силу взаимоотношений города и области, Нижний Тагил должен выходить на выборы единой командой. Итог обсуждения подвел Владимир Рощупкин – исполнительный директор УВЗ. По его словам, в областных представительных органах власти должны быть тагильчане. Там они смогут лоббировать интересы родного города.

Кроме того, руководители рассказали Сергею Носову о настроениях рабочих и ситуации на предприятиях в условиях нынешней экономической ситуации. Согласно их докладам, ситуация на большинстве крупных промышленных предприятий стабильная: выплаты зарплат и сбор налогов в бюджеты всех уровней осуществляются согласно намеченным графикам. Правда, существуют финансовые проблемы с контрагентами, а также загрузкой отдельных участков производства. Но, по словам директоров, эта проблема не является критической.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Сложная ситуация остается на ВГОКе. Зимой и весной комбинат понес большие убытки, поэтому зарплату рабочим пришлось снизить на 25%. А с мая работников старейшего предприятия на Урале переводят на сокращенную рабочую неделю. Стоит добавить, что аналогичные изменения в рабочем графике произошли на днях и на «Уралхимпласте».