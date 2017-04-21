Сергей Носов эксклюзивно для TagilCity.ru: о бюджете города, политических провокациях, зарплатах на предприятиях и туризме в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Почему областные власти не дают Нижнему Тагилу достаточного финансирования? Как складываются отношения у муниципалитета и градообразующих предприятий? Что делать с бездомными собаками? Какие объекты Нижнего Тагила больше всего нравятся туристам? Каковы перспективы танкового биатлона?

Об этом и много другом смотрите в трансляции, которая велась 20 апреля перед церемонией Премии «Человек года 2017».

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