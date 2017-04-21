Сергей Носов эксклюзивно для TagilCity.ru: о бюджете города, политических провокациях, зарплатах на предприятиях и туризме в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
21 апреля 2017, 21:35Политика
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов в прямом эфире эксклюзивно для TagilCity.ru прокомментировал наиболее острые темы в городе и регионе, а также ответил на вопросы читателей. Все это происходило в прямом эфире в виде уникальной онлайн-трансляции в группе TagilCity.ru ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Почему областные власти не дают Нижнему Тагилу достаточного финансирования? Как складываются отношения у муниципалитета и градообразующих предприятий? Что делать с бездомными собаками? Какие объекты Нижнего Тагила больше всего нравятся туристам? Каковы перспективы танкового биатлона?
Об этом и много другом смотрите в трансляции, которая велась 20 апреля перед церемонией Премии «Человек года 2017».
Более подробные новости на эти темы читайте на TagilCity.ru уже в ближайшие дни.
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