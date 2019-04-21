Второй тур выборов президента страны проходит на Украине.

В Центральной Избирательной комиссии Украины сообщили, что меньше всего жителей проголосовали в Киеве (0,97 %) и Киевской области (1,98 %). В 11 утра в Донецкой области проголосовали 18,04 %. В Луганской области на участках побывали 22,08 %, в Ровенской области – 12,38 %, а в Харьковской – 15,84 %.

Владимир Зеленский проголосовал на участке в Киеве и отправился на встречу со своей командой. Пётр Порошенко утром принял участие в литургии по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим. После чего также проголосовал в Киеве на избирательном участке в Центральном доме офицеров.