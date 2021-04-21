Из-за «неотложных мероприятий» 21 апреля перекроют весь центр Екатеринбурга

Так 21 апреля в период с 18.00 до 22 апреля 04.00 будут перекрыты участки дорог на проспекте Ленина (от улицы Пушкина до Хохрякова), на улице 8 Марта (от Малышева до улицы Бориса Ельцина), на улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до улицы Бориса Ельцина, 10).