Из-за «неотложных мероприятий» 21 апреля перекроют весь центр Екатеринбурга

Впервые, чтобы оповестить жителей Екатеринбурга о планирующемся закрытии дорог для движения автотранспорта на центральных улицах города, была использована система оповещения о ЧС.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, время закрытия движения всех видов транспорта по центральным улицам уральской столицы изменено в связи с обращением ЦВО, который 21 апреля организует ночную репетицию парады Победы.
Так 21 апреля в период с 18.00 до 22 апреля 04.00 будут перекрыты участки дорог на проспекте Ленина (от улицы Пушкина до Хохрякова), на улице 8 Марта (от Малышева до улицы Бориса Ельцина), на улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до улицы Бориса Ельцина, 10).
В эти часы запрещена также стоянка автотранспорта на центральной городской площади.
Администрация обращает внимание автовладельцев и водителей на то, что на период закрытия движения будут установлены временные дорожные знаки, а также изменен режим работы светофорных объектов, и призывает граждан внимательно выбирать маршруты движения.
Напомним, 6 апреля в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы, в котором участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц различной техники.