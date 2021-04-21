Пособия и поддержка регионов. О чем говорил президент на послании Совету Федерации

Владимир Путин заявил, что люди не должны платить за подведение газа к границам участков в ходе газификации населенных пунктов страны. По его словам, во многих населенных пунктах газ уже есть, но люди не могут подключиться к трубе, ведь несмотря на то, что она рядом, многим такая услуга не доступна.