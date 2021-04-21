Путин выступит с обращением к Федеральному собранию

Путин выступит с обращением к Федеральному собранию
Сегодня, 10:03ПолитикаФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию 21 апреля в 12 часов по московскому времени. Глава государства подведет итоги 2020 года и озвучит приоритеты на 2021 год.

Часть выступления главы государства, как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «так или иначе будет постковидным», а также коснется мер поддержки населения.

Подробности о том, какие темы затронет Путин, не сообщаются. Однако по традиции в рамках выступления, которое адресовано не только Госдуме и Совету Федерации, но и всем органам власти и обществу в целом, глава государства рассказывает о текущей ситуации в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики России.

Ежегодно после оглашения послания к Федеральному собранию Владимир Путин выпускает перечень поручений, за реализацией которых пристально следит не только сам президент, но и Госдума и Правительство.

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