Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию в прямом эфире

Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию в прямом эфире
Сегодня, 14:09ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию. Трансляция ведется в прямом эфире.

Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, граждане России! Сегодняшнее послание будет посвящено нашим внутренним вопросам — здравоохранению, внутренней политике, несколько слов нужно будет сказать по внешним делам и вопросам безопасности, приветствует Путин.

Напомним, пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение, помимо прочего, коснется мер поддержки населения.

Ежегодно, после оглашения послания к Федеральному собранию, Владимир Путин выпускает перечень поручений, за реализацией которых пристально следит не только сам президент, но и Госдума и Правительство.

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