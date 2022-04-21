Депутаты Верхней Салды c четвертой попытки избрали мэра округа

Депутаты Верхней Салды c четвертой попытки избрали новым главой округа удмуртского гостя. Мэром Верхнесалдинского округа стал Игорь Сальников, сообщает vsalde.ru.
Нового мэра парламентарии выбирали в течение двух дней. Накануне ответственного мероприятия единственный местный претендент в мэры Андрей Душин отказался от участия. Поэтому выбирать пришлось между Сальниковым из Удмуртии и Елены Сажиной из Перми.
Собрание состоялось вчера, 20 апреля. Первые три попытки тайного голосования не удались – ни один кандидат не набрал минимальное число голосов. После этого был объявлен перерыв до следующего дня.
Тогда и проголосовали за Игоря Сальникова, он набрал 16 голосов.