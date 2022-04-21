Экс-директор «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина планирует баллотироваться в Гордуму

Экс-директор «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина планирует побороться за депутатское кресло в Гордуме восьмого созыва.
Тагильчанка выбрала для деятельности одномандатный избирательный округ № 17. Конкуренткой медиаменеджера является индивидуальный предприниматель Светлана Ермоленко.
Ирина Пудовкина, по данным «СПАРК», является руководителем в семи и учредителем в шести действующих компаниях. Тагильская бизнес-леди имеет доли в организациях рекламной отрасли ООО «АМ» (50%), ООО «Идея» (100%), ООО ЦРТ «Идея» (100%); в сфере радиовещания — 66,67% ООО «Радио-Экофонд» и 100% ООО «Уралрекорд»; в отрасли аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом владеет 31% ООО «Тренд-Капитал».
Руководит предпринимательница ООО НТ ТК «Телекон», ООО «Телекон», ООО «Издательский дом «Икар», ООО «Идея» и ООО ЦРТ «Идея», а также ООО «Радио-Экофонд» и ООО «Уралрекорд».
До декабря 2021 года тагильчанка являлась директором МАУ «Тагил-ТВ», позднее вошла в наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «АРИС».
Эксперты TagilCity.ru относят Ирину Пудовкину к клану ЕВРАЗ НТМК. Поскольку медиа тагильчанки (радио, телевидение и интернет-издание) рассказывают о достижениях комбината, а также выигрывают контракты на освещение деятельности городской Думы Нижнего Тагила. В рейтинге ТОП-100 влиятельных тагильчан за 2021 год предпринимательница заняла 20 место. Также в прошлом году Ирина Пудовкина уже пробовала себя в качестве кандидата на пост депутата в ЗакСО от 21 избирательного округа как самовыдвиженец.
Топ-менеджеры и представители предприятий Нижнего Тагила входят в число депутатов разного уровня на протяжении многих лет. Так в 2021 году в Госдуму прошел кандидат от УВЗ Константин Захаров. Действующий народный избранник Гордумы седьмого созыва Никита Беркутов, возглавляющий коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК, представляет интересы комбината. Кстати, чиновник задекларировал самый высокий доход за прошлый год среди всех тагильских депутатов.