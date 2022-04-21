Экс-директор «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина планирует баллотироваться в Гордуму

Эксперты TagilCity.ru относят Ирину Пудовкину к клану ЕВРАЗ НТМК. Поскольку медиа тагильчанки (радио, телевидение и интернет-издание) рассказывают о достижениях комбината, а также выигрывают контракты на освещение деятельности городской Думы Нижнего Тагила. В рейтинге ТОП-100 влиятельных тагильчан за 2021 год предпринимательница заняла 20 место. Также в прошлом году Ирина Пудовкина уже пробовала себя в качестве кандидата на пост депутата в ЗакСО от 21 избирательного округа как самовыдвиженец.