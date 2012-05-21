О жизни и работе нового полпреда президента в УрФО Игоря Холманских сняли репортаж

УралВагонЗавод - первое и пока единственное место работы Игоря Рюриковича Холманских. Ещё обучаясь в нижентагильском филиале УГТУ-УПИ на инженера-механика, он здесь подработывал грузчиком. А после вуза устроился рабочим. Здесь же работали и его родители. Отчество Рюрикович, к слову, не шутка, папу и правда звали Рюрик. К августу 2011 года Холманских дослужился до начальника цеха № 130. В этом цехе танки проходят финальную стадию производства - здесь их собирают. В подчинении у него порядка 700 человек.

На УВЗ назначение Холманских бурно обсуждают. Начальникам других цехов, видимо, остается только кусать локти, а соратникам - надеяться на местечко в полпредстве.

Андрей Ленда, начальник отдела социальной работы УВЗ.

Ближайший соратник Холманских.

Знаком с ним 5 лет.

Теоретически может получить место в полпредстве.

Я думаю, что он справится. Есть, правда, кое-какие страхи. Человек он прямолинейный. На сегодняшний день он не знаком с этими политическими правилами игры, особенно с подковёрными интригами. Но способен, научится.

Олег Домрачев,

водитель — испытатель цеха № 130 УВЗ, которым Холманских руководит с 2011 года.

Политически подкован: ездил на митинги рабочих и в агиттур по заводам вместе с Холманских.

Уверен, что начальник с должностью полпреда справится.

Его отчество немножко сложно выговаривается. Но привыкли. А прозвища в коллективе бывают. Но его ведь надо заслужить. Может быть, дольше нужно в коллективе поработать, и тогда сложится эта прозвищная оценка.

Сергей Рушин,

слесарь цеха № 130 УВЗ, которым Холманских руководит с 2011 года.

Политически подкован: ездил на митинги рабочих и в агиттур по заводам вместе с Холманских.

Доволен своей зарплатой (порядка 30 000 рублей) и своим начальником.

Считает, что назначение Холманских — это не просто благодарность Путина.

Я не думаю, что на таком уровне благодарить стоит. А если была бы благодарность, то, может быть, финансовая. Но это уж слишком серьезная благодарность будет.

Дом, в котором живет будущий полпред, по екатеринбурским меркам — довольно скромная панельная девятиэтажка. Построили её в 2007 году. Живут здесь рабочие Уралвагонзавода. Район, который в Тагиле называют Вагонка. Улица Сибирская.

Сосед Игоря Холманских.

Рабочий УВЗ.

Назначением не удивлён: «стремился он к этому, видимо».

Машина у него постоянно тут. Сейчас вот нету. „Мицубиси“ была у него. С детьми частенько выходит. Сам тут - по хозяйству, то мусор выносит, то ещё что-нибудь. Как организатор он хороший человек, а как должность - это я не знаю.

В этом доме Игорь Холманских живёт со своей второй женой и их совместным полуторагодовалым ребёнком, а также с 17-летней дочерью от первого брака. Вот, кстати, её страничка в социальной сети «Вконтакте». Судя по ней, она - цитируем - умеренных политических взглядов, православная, не смотрит телешоу и любит клубняк. От первой жены у Игоря Холманских есть ещё 14-летний сын, он живёт с мамой.

Обычный дом, обычный подъезд. Дома, к сожалению, когда мы приехали, никого.

Ещё один адрес, там же, в районе Вагонка, на Дзержинского. Здесь живет брат Игоря Холманских Олег. Он - врач-лор в городской поликлинике. Соседи отзываются о нём исключительно положительно. Дома его тоже нет.

В день наших съёмок - 19 мая - в Тагиле проходит акция «Тагил без ям». Здесь собрались автомобилисты, чтобы ещё раз обратить внимание на катастрофическое состояние дорог в городе. Именно здесь мы решили поговорить с простыми тагильчанами - а что они думают о назначении Холманских полпредом.

Мы сами с УВЗ. Но лично в глаза не видели ни разу. Если Путин посчитал, значит, это будет лучше для нас.

Шикарный взлёт по карьерной лестнице, я считаю. Почему бы нет.

Выскочка, жополиз - грубо говоря. И вот его назначение на такую большую должность - это нам всем большой мускулистый средний палец.

Никита Чапурин,

председатель общественного движения «Тагил без ям».

С Холманских лично не знаком.

Уверен, что у полпреда Холманских будут сложности с авторитетом и влиянием.

Я когда эту новость услышал, подумал, что утка. Я был в шоке. Большинство моих знакомых относятся к нему негативно, потому что нельзя за весь Тагил говорить, что мы готовы выйти, что мы осуждаем митинги на Болотной.

Здесь же, на акции «Тагил без ям», мы встретили и представителей власти - депутата и даже зама областного министра.

Александр Сидоренко,

и.о. замминистра транспорта Свердловской области.

«Сослан» в Нижний Тагил, чтобы контролировать состояние дорог.

Назначение Холманских комментировать пока не готов.

Мы общались один раз. Обсуждали как раз вопрос по автомобильным дорогам. Человек ориентируется в ситуации, которая происходит в городе.

Вячеслав Горячкин,

депутат городской Думы г. Нижний Тагил, член «Единой России».

О Холманских: как общественник он не реализовал в Нижнем Тагиле ни одного проекта, стал известен только на предвыборной волне.

Я думаю, что он осознает всю сложность работы, которую ему предлагают — он наверняка её не знает и не понимает. Но он грамотный человек, я думаю, что он сам примет решение, откажется от этого предложения. Я думаю, что это был бы самый правильный ход.