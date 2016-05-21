Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с Евгением Куйвашевым в резиденции губернатора

Руководители региона и муниципалитета обсудили план развития Нижнего Тагила. В первую очередь, Носов доложил о том, как продвигаются крупные проекты в городе: обновление моста через реку Тагил, реставрация цирка и проект «Светлый город».

Последний должен сделать огромный скачок в безопасности Нижнего Тагила и освещения улиц. Кроме того, мэр поведал Куйвашеву о том, что в городе планируется провести ремонт 15-ти дорог. Лидер региона, в свою очередь, сделал акцент на грядущую процедуру праймериз, которая должна быть четко организована.

Сергей Носов - редкий гость в резиденции губернатора. В последнее время между лидерами области и города складываются достаточно напряженные отношения. И эта встреча, как сообщает Ura.ru, может свидетельствовать о перезагрузке отношений между регионом и муниципалитетом.

Добавим, что диалог проходил в присутствии Владимира Тунгусова, который на днях стал руководителем администрации Куйвашева. Первое совещание новоиспеченного главы было посвящено ремонту дорог в области и выделению дополнительных средств на эти цели.

Напоминаем, кардинальные изменения свердловской власти потребовались после ареста министра МУГИСО Андрея Пьянкова.