Полпред Игорь Холманских с УВЗ из Нижнего Тагила: состоится ли отставка?

Версия об вероятной отставке нынешнего полпреда в УрФО Игоря Холманских из Нижнего Тагила, которую уже не в первый раз озвучивали свердловские СМИ, приобрела актуальность сразу после выборов Президента и новых назначений в правительстве РФ. Считается, что вторая волна новых назначений коснется именно аппарата президента.

Правда, эксперты расходятся во мнениях относительно того, когда именно они состоятся и с кого начнут. Кто-то считает, что первоначально перемены должны произойти на самом высоком уровне в администрации президента, поэтому решение по полпредам будут приниматься не ранее начала июня, а кто-то уверен, что начнут именно с полпредов в округах.



Одним из вероятных преемников Игоря Холманских с УВЗ на этом посту называют начальника УФСБ по Свердловской области (и неофициального куратора всех УФСБ УрФО) Александра Вяткина.



В связи с этим TagilCity.ru обратился к экспертам с вопросами:

Является ли информация об отставке Холманских достоверной?

Является ли возможное назначение генерала Вяткина в АП на должность полпреда Президента по УрФО признаком тенденции к усилению силового блока в администрации (и, как следствие ужесточению внутренней политики)?

Является ли лично для генерала Вяткина это назначение понижением, или наоборот – повышением?



Андрей Альшевских, депутат ГД РФ от Свердловской области:

Ради пиара врать не буду, и в заблуждение вводить не хочу. В Госдуме подобного рода вопросы не обсуждаются, поэтому я не в курсе ситуации. Тем более, что все это относится к компетенции Президента и его администрации. Мы, конечно, касаемся вопросов назначений. Например, сегодня на комитете будем обсуждать вопрос с назначением Председателя и состава Счетной Палата, обсуждали профильных министров и вице-премьеров. Но мы работаем только в рамках нашей депутатской компетенции. Есть отдельные товарищи, которые интересуются вопросами внутренней политики, но это только для общего развития, либо в рамках общения внутри партийной структуры. Поэтому, еще раз повторяю: назначение Полпредов - это вопрос Президента.



Анатолий Гагарин, директор Института системных исследований и гуманитарных проектов:





Я бы начал со второго вопроса. Если это назначение состоится, то для генерала Вяткина я его рассматриваю как безусловное повышение. Потому что, если рассматривать с точки зрения критериев развития карьеры, это назначение значительно расширит сферы влияния начальника регионального управления ФСБ (пусть и курирующего все окружные управления) до уровня возможностей влияния в аппарате первого лица государства. За этим неизбежно последует смена деятельности и характера работы, связанные с расширением зон ответственности и влияния. Что касается первого вопроса, то здесь могу лишь сказать, что институт полпредств в РФ всегда считался (и являлся) частью силового блока. Эта работа всегда была связана с обладанием гостайны, что вполне соответствует признакам силовых ведомств. Не случайно тот же Игорь Рюрикович Холманских является выходцем из ВПК, где на предприятии (НПК «Уралвагонзавод») он занимал должность начальника цеха по сборке танков. Что также сопряжено с гостайной. Поэтому я бы не сказал, что речь идет о каком-либо усилении силового блока. Скорее всего, речь может идти о некоем развитии в сфере внутренней политики, и, как следствие института полномочных представителей. Кроме того, имеет смысл добавить мысль о том, что все возможные версии отставки Игоря Холманских пока рассматриваются только в СМИ. Реальных подтверждений того, что отставка состоится, а вслед за ней и замена на кого-либо, у меня нет. Поэтому считаю, что все это пока несостоятельные разговоры.



Михаил Коробельников, политолог:

Я не могу заглядывать в голову президенту. Первый раз слышу про возможность назначения Вяткина полпредом. Надо смотреть не на усиление-ослабление силового блока и повышение-понижение потенциального кандидата, а на изменение позиций групп влияния на федеральном уровне. Группа Собянина значительно усилилась. Это первое. Второе: ротация начальников областных управлений ФСБ происходит обычно раз в пять-шесть лет. Отсюда слухи о перемещениях. Давайте подождем принятия решений, а потом будем их обсуждать.



Роман Зыков, политтехнолог:





В большей степени критика действующего полпреда, выданная в СМИ, касается почему-то его политической деятельности и это, на мой взгляд, неправильно. Популярные СМИ все не в курсе, что там за перестановки и от чего. Нужно понимать, что деятельность полпредства - в большей степени закрытая информация, о закрытости которой заботятся намного тщательней, чем о пиаре того же полпреда. И не потому, что плохие обитатели «Букингемского дворца» скрывают правду от свободолюбивой общественности, как реально некоторые грезят, а потому, что деятельность полпредства направлена на курирование подотчетных центру предприятий и ведомств. За политику отвечают спецотделы администраций губернаторов в округе. И оценивают работу полпреда в центре по именно тем закрытым делам. А то читаю в СМИ бред про завал какой-то там политической работы. Слухи слухами, но ротационные процессы налицо и вполне возможно коснутся полпредства. Говорить о том, что Игоря Рюриковича снимут за плохую работу, я думаю, не стоит, просто потому, что с таких должностей не снимают, а с таких должностей переводят на другую должность. В ЯНАО вдруг губернатором станет или в Москву в одну из башен. Что касается генерала Вяткина, то это стопроцентное повышение. Просто потому, что с ведомства регионального уровня до главы ведомства окружного. В случае назначения генерала полпредом - это не усиление силового блока - это внутрисиловые перестановки. Как будто назначение Холманских было усилением рабоче-цехового блока)).

Игорь Холманских, Александр Вяткин.