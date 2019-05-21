Дума Екатеринбурга отказалась от самороспуска из-за пикетов у Храма-на-Драме
На заседании 21 мая депутаты гордумы Екатеринбурга отказались от самороспуска из-за пикетов у Храма-на-Драме, пишет Ура.ру.
Предложение о самороспуске выдвинули представители КПРФ, однако остальные депутаты отказались от данной инициативы. За самороспуск проголосовали только три человека: Римма Скоморохова, Роман Ступников и Олег Гордеев.
Скоморохова сообщила, что действующий состав думы Екатеринбурга неспособен принимать решения, основываясь на мнении горожан, что и привело к пикетам у Театра драмы. Коммунистка отметила, что акции протеста нанесли урон репутации Екатеринбурга, и за это ответственны депутаты.
Депутат от «Справедливой России» Александр Колесников сообщил, что не согласен с предложением, так как за роспуском думы последуют новые выборы, которые влекут за собой финансовые издержки.
Предложение коммунистов не поддержал и депутат от партии «Яблоко».
Вчера наметился маленький мостик к миру и согласию, возник диалог. Вопрос, который поставили коллеги — будет его разрушать,сказал Константин Киселев.
Напомним, что 20 мая мэрия Екатеринбурга предложила горожанам самостоятельно выбрать место для строительства храма.