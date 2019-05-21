Сотрудник УВЗ Максим Емельянов пикетировал мэрию Нижнего Тагила с ребусом

В разговоре с корреспондентом TagilCity.ru Емельянов заявил, что специально взял отгул на «Уралвагонзаводе», чтобы пикетировать мэрию. Напомним, общественник получил известность после того, как создал от имени своего паблика петицию за отставку градоначальника. В мэрии Нижнего Тагила опровергли изложенные в петиции факты и даже пригласили Емельянова на совещание по проекту «Светлый город», который он критиковал. Тем не менее, активист продолжил распространять текст петицию в соцсетях от имени своего паблика, который за счет шумихи заметно увеличил число подписчиков.

Конкретные претензии к мэру Емельянов на пикете высказать не смог, в очередной раз заявив, что он не видит работы действующего главы города.

Пинаев что-то делает, пытается, какие-то комплексы спортивные… У него весь уклон на спорт. Я хочу, чтобы человек пришел с народа, с завода,говорит Емельянов.

В качестве альтернативы Владиславу Пинаеву активист смог предложить только другого известного общественника — Илью Тагильчанина (Коровина), выдвигавшего свою кандидатуру в прошлом году на пост главы города.

Про Максима Емельянова известно не много. 39-летний мужчина работает в цехе хребтовых балок на «Уралвагонзаводе». По словам источника TagilCity.ru в правоохранительных органах, активист неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2000 году Емельянов был арестован за покушение на кражу, но позже был освобожден под подписку о невыезде. В 2001 году Дзержинский райсуд Нижнего Тагила приговорил его к трем годам условно за грабеж, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в жилище и применением насилия. В 2016 году Емельянов получил 200 часов обязательных работ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (через год наказание заменили на 13 дней в СИЗО). В 2012 году тагильчанин стал фигурантом уголовного дела по статьям «Незаконное использование объектов авторского права» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».