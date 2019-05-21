В Екатеринбурге ждут замглавы кремлевской администрации
Сегодня, 12:27ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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В Екатеринбург 22 мая прилетит заместитель главы администрации Кремля Магомедсалам Магомедов. В качестве официальной цели визита называют встречу с губернаторами регионов УрФО, пишет «УралИнформБюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Официально тема встречи: «О практике и задачах исполнительных органов государственной власти по реализации стратегии государственной национальной политики». Однако как сообщает «УралИнформБюро» со ссылкой на собственные источники, во время встречи одним из основных моментов может стать вопрос о пикетах, произошедших в Екатеринбурге из-за строительства храма на месте сквера.
20 мая Екатеринбург посетили депутаты Госдумы. Они прилетали в столицу Урала для помощи в решении вопроса касательно Храма святой Екатерины. 22 мая они отчитаются перед коллегами по федеральному парламенту об итогах визита.
Также 20 мая мэрия Екатеринбурга официально сообщила о поиске нового места для строительства храма, которое предложено выбрать самим горожанам.
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