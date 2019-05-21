В Екатеринбурге ждут замглавы кремлевской администрации

Официально тема встречи: «О практике и задачах исполнительных органов государственной власти по реализации стратегии государственной национальной политики». Однако как сообщает «УралИнформБюро» со ссылкой на собственные источники, во время встречи одним из основных моментов может стать вопрос о пикетах, произошедших в Екатеринбурге из-за строительства храма на месте сквера.